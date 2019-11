Imeline maailm Bill Weiriga

Osa: 3, Hooaeg: 3, 2017 (The Wonder List with Bill Weir) 20.11 kell 22:05

Alaskas on ohtralt kulda ja vaske. Kalurite sõnul ohustaksid kaevandused jõgesid, aga kaevurid lubavad, et kalu need ei kahjusta. Kellel on õigus?