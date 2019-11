Aleksander on veetnud ilusa suvise nädala Luusaarel ja nüüd sätib end tagasi Tallinna poole. Allan, kes on hädas ema korteri remondiga...

Aleksander on veetnud ilusa suvise nädala Luusaarel ja nüüd sätib end tagasi Tallinna poole. Allan, kes on hädas ema korteri remondiga, aitab teda transpordiga. Vastutasuks lohutab vanahärra Allanit: ta teab kedagi, kelle remondid kestavad koguni aastakümneid. Marko ja Oliver-Sten innustuvad ideest tuua Morna lavale üks skandaalne näidend. Pille ja Lauri perekonnaelu kohal kasvab tasapisi tume pilv. Laur on hakanud aina enam klaasi kummutama...