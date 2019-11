Morna vahel kõnnib üks koloriitne vanahärra, kes vaatab uudistades ringi - oh kui ammu pole ta siin olnud! Jah, Aleksander on tulnud....

Morna vahel kõnnib üks koloriitne vanahärra, kes vaatab uudistades ringi - oh kui ammu pole ta siin olnud! Jah, Aleksander on tulnud, et vaadata, kuidas elab Alma. Aga nagu selgub, peab ta selleks Luuasaarele sõitma. Georg ja Evelin seavad end poolenisti Mornasse sisse. Neil on põnev ja ärev aeg: varsti-varsti avavad nad vahepeal varjusurmas olnud pansionaadi, sedapuhku hotelli nime all. Aga Tiigi murelikus kodus juhtub midagi tavatut. Katrin võtab end kätte ja püüab depressioonist lahti saada.