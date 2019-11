Terveks eluks

Me kõik oleme natuke erinevad. Üks on pikem, teine blondim ja kolmas kannab prille - seda kõike näeme lausa oma silmaga. Kuid osa erinevusi ei...

Me kõik oleme natuke erinevad. Üks on pikem, teine blondim ja kolmas kannab prille - seda kõike näeme lausa oma silmaga. Kuid osa erinevusi ei paista esmapilgul välja. Näiteks nagu autismispektri häire. Igal aastal saab Eestis 150 inimest sellise diagnoosi. Kuid mis see autism siis on? Režissöör Ermo Säks, toimetaja Marit Ummelas. Tootja Full Frontal Films.