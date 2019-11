Sügis on põdrasaamidel kibekiire aeg. Just nüüd aetakse põhjapõdrakarjad metsast kokku ja tehakse valik, kes läheb toidulauale või kellel on õnn edasi elada. Rändava eluviisiga põdrasaamid, kes on põhjapõtradega koos elanud aastatuhandeid, käivad sadu kilomeetreid oma karjaga kaasas. Kahjuks tänapäeva seadused on põhjapõdrakasvatust tugevalt piiramas. Milline on põdrasaamide saatus? Prantsusmaa nepieksperdid viibisid sügisel Eestis, et paigaldada metskurvitsatele raadiosaatjaid. Eesmärk on uurida, kuidas metskurvitsad rändavad meie aladelt talvituma Lääne-Euroopasse. Metskurvitsad on Prantsusmaal populaarsed jahilinnud, kuid nende arvukus on viimasel ajal langenud. Miks on nende lindude rände uurimine just prantslaste jaoks oluline ja kuidas Eestis pesitsevatel metskurvitsatel ehk neppidel läheb? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.