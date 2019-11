Viss leiab oma majauksele riputatud vana ketsi. Kristjanile kinnitab ta aga, et mingit ketsi pole seal kunagi olnud.

Tal on muudki teha, ta peab Tartusse notari juurde sõitma. Nüüdsest on Viss ja Georg äripartnerid. Aga miks ka mitte, sest rahal pole rahvust ega erakonda. Ahven korjab oma ajutisest peatuspaigast Are juures asju kokku. Sealt Evelin nad mõlemad leiabki.