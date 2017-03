Kuuest viimasest MM-st viiel on võistkondlikud suusahüpped võitnud Austria meeskond, kes jäi üle pika aja esikohast ilma alles kaks aastat tagasi Falunis. Toona võitis Norra, järgnesid Austria ja Poola. MK-sarjas on tänavu sel alal edu saatnud Poola ja Saksamaa meeskondi. Kommentaatorid Kristjan Kalkun ja Mats Piho.