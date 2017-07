Draamasari Viimane tango Halifaxis 2, 6/6 (Last Tango in Halifax, Inglise 2013)

Caroline lubab Gilliani saladust hoida tingimusel, et Gillian hoiab Robbiest eemale. Eileeni sünniaastapäeval käivad Gillian ja Alan tema haual. Alani suureks üllatuseks saabub Ted. Mehed räägivad Robbiele, et tema ja Gillian on teineteisele loodud. Celia ja Muriel klaarivad oma suhteid. Pulmapäeval üllatab Alani kõne sugulasi ja sõpru. Hiljem tantsib Gillian Robbiega ja Kate ning Caroline suudlevad, tunnistades avalikult oma armastust. Järgmisel hommikul näib, et kõik on kellegi leidnud.