Draamasari Viimane tango Halifaxis 2 (Last Tango in Halifax, Inglise 2013)

Avastanud, et Alan ja Celia abielluvad, kihutab Gillian perekonnaseisubüroosse ning pragab nad läbi, et nad kedagi pulma ei kutsunud. Kõige rohkem ärritab teda see, et isa on temaga viimase kahe nädala jooksul vaid kaks korda rääkinud. Raff kutsub oma tüdruku koju õhtusöögile, mis toob kaasa veel ühe üllatuse. Caroline tahab, et Kate müüks oma maja maha ja nad saaksid Johni osa välja osta. Ka Kate'il on üks soov.