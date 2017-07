Draamasari Viimane tango Halifaxis 2, 3/6 (Last Tango in Halifax, Inglise 2013)

Kate poetab Celiale kogemata, et ta tahab last. Celia omakorda lobiseb Robbiele välja, et Gillian tegi 15-aastaselt aborti. Tõuseb suur tüli, kui Robbie saab esimest korda teada, et ta oli isa. Gillian tunneb end veelgi üksildasemana, kui Ellie läheb koju tagasi, jättes tema peamiseks lapsehooldajaks. Gillian otsib Johnilt lohutust ja räägib talle ära, et ta viivitas omal ajal kiirabi kutsumisega, mis oleks võinud päästa Eddie elu.