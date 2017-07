Draamasari Viimane tango Halifaxis 2, 5/6 (Last Tango in Halifax, Inglise 2013)

Celia tutvustab vastumeelselt Alanile oma õde Murieli. Kate uurib Caroline'ilt, millised on õpetaja lapsepuhkuse võimalused, sest ta on juba 12 nädalat rase. Uudis jahmatab Caroline'i, kuid ta hoiab oma tundeid vaos. Ka Judith on lapseootel ja see on järjekordne hoop Caroline'ile. Sobivat pulmapaika otsides joovad Gillian ja Caroline üleliia ning enne kui Gillian arugi saab, on ta Caroline'le pihtinud kogu tõe Eddie surmast. Caroline on vapustatud.