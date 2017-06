Draamasari Viimane tango Halifaxis 1, 5/6 (Last Tango in Halifax, Inglise 2012)

Alan ei suuda otsustada, kumba oma kahest sõbrast isameheks valida. Caroline pühendub täielikult suhtele Kate'iga. Sügavalt haavunud John otsib mõistmist Gillianilt. Celia on jahmunud, saades teada, et tema tütar on lesbi.