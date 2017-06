Draamasari Tannbach - ühe küla saatus (Tannbach - Schicksal eines Dorfes, Saksa 2015) (Foto: )

Draamasari Tannbach - ühe küla saatus, 2/3: Sundvõõrandamine (Tannbach - schicksal eines dorfes, Saksa 2015)

1946. aastal on Tannbach Punaarmee kontrolli all ning ees ootab maa sundvõõrandamine ja suurmaaomanike deporteerimine. Friedrich pooldab uut võimu ja abiellub Annaga, et päästa neiu väljasaatmisest. Koos püüavad nad uut elu alustada, kuni küla tabab järjekordne saatuselöök ja uus kontrolljoon jagab küla kaheks.