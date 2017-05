Riigimehed - huumorisari noorparteilase lennust Eesti poliitmaastikul

I hooaeg (2010)



Varastes 30ndates poliitbroilerit tabab Riigikogu valimistel pettumus – ta häältesaak on eriliselt nadi. Ent tema partei moodustab valitsuse ning ootamatult leiab parteisõdur end vastloodud sotsiaalse sidususe ministeeriumi eesotsast. Partei seisukohalt on noorpoliitik just sobiv ametisse, millega ükski tõsine poliitik end määrida ei taha, ent millest partei ka mingil juhul ei loobu – muidu läheks see ju koalitsioonikaaslastele.



Sari järgib noore ministri toimetamist uues ametis, tema (taand)arengut inimese ja poliitikuna ning ohtraid ämbreid, millesse ta algul kogenematusest, hiljem juba teadvustatud paratamatusest astub.



Peaosades Taavi Teplenkov ja Jaak Prints.



II hooaeg (2013)



Mure Eesti tuleviku ja poliitilise maastiku mandumise pärast toob kokku grupi aktiivseid kodanikke väga erinevatelt elualadelt, et panna alus uuele poliitilisele jõule. Uus partei tahab olla puhtam, avatum ja parem, et näidata koht kätte vanadele kopitanud ja korrumpeerunud erakondadele! Selleks vajab uus jõud tugevat liidrit, keda rahvas usaldaks ja armastaks - mängu astub endine sotsiaalse sidususe minister.



Peaosas Taavi Teplenkov.





"Riigimeeste" stsenaariumi kirjutas Ott Sepp.

Režissöör: Kaaren Kaer

Produtsendid: Tõnis Leht ja Gerli Veermäe

Tootja: Catapult Films



Huumorisari poliitikast ja poliitikutest taas eetris alates 1. juunist neljapäeviti kell 20.30, kordus L kell 18.00 ja E lõunal.