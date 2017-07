Draamasari Paksem kui vesi 1, 7/10 (Tjockare än vatten, Rootsi 2013)

Oskar närveerib DNA-analüüsi tulemuste venimise pärast. Kas sukeldujad leidsid Mauritzi? Lassel on raskusi süütamiskahtlustusest vabanemisega. Kimi sünnipäev võtab ootamatu pöörde. Enne esietendust püüab Jonna luua suhteid Mikael Roséniga, kuid on mures, et ta võib Manne politseile üles anda.