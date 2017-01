Draamasari Paksem kui vesi 2, 1/10 (Tjockare än vatten, Rootsi 2016)

Kas nad on lõpuks sunnitud võtma vastutuse ja tooma ohvreid armastatud ja lähedaste inimeste heaks? Kas veri on tõepoolest paksem kui vesi? Kaks kuud on mööda läinud. Jonna ja Lasse tulevad enne lähenevat jõuluhooaega Ahvenamaale tagasi, kuid pansion on lagunenud ja avamiseks pole tehtud mingeid ettevalmistusi. Oskar on langenud pudeli ja masenduse küüsi. Liv ei ole välismaalt tagasi tulnud ja Oskar ei tea, kas ta üldse tulebki tagasi. Nüüd tuleb õel ja vendadel jälle võidelda, nii üksteise vastu kui ka üksteise eest, et luua korda pansionis ja oma elus. Seda on kergem öelda, kui teha, sest perekonna tume minevik tuletab ennast jälle meelde.