Paksem kui vesi (Foto: pressimaterjalid)

Draamasari Paksem kui vesi 1, 3/10 (Tjockare än vatten, Rootsi 2013)

Jonna on kadunud ja testamenti ähvardab tühistamine, kui ta pansionisse tagasi ei tule. Lasse tahab basseini valmis ehitada, kuid Oskar keelab seda teha. Basseini all on peidus sünge saladus, mis ei tohi iialgi päevavalgele tulla. Liv tunneb tõmmet Lasse poole. Kas vana arm ei roosteta?