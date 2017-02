Paksem kui vesi (Foto: pressimaterjalid)

Draamasari Paksem kui vesi 2, 8/10 (Tjockare än vatten, Rootsi 2016)

Konradi otsingud intensiivistuvad. Laura kahtlustab, et Konradi surm on seotud valerahaga. Ta küsitleb Jonnat, Lasset ja Oskarit, püüdes mõista, missugune inimene oli Konrad. Kõik mängivad oma rolli hästi ja maalivad pildi paranoilisest ning suitsiidsest mehest. Oskar püüab Livi veenda, et nad säilitaksid fassaadi, kui tütar Cecilia jõuludeks koju tuleb. Liv paljastab oma saladuse.