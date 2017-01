Livile ei meeldi, et Jonna on tema rolli üle võtnud, pealegi on tal palju ideid. Oskar tunneb, et peab lõpetama suhted Petraga. Lasse saab ärevakstegeva telefonikõne Vietnamist. Laura Nord teeb paadipõlengu uurimisel edusamme ja torm on toonud päevavalgele mineviku patte.