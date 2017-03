Paksem kui vesi (Foto: pressimaterjalid)

Draamasari Paksem kui vesi 2, 10/10 (Tjockare än vatten, Rootsi 2016)

Jõululaupäevahommikul on kogu Waldemaride pere pansionis koos. Meeleolu on rõhutud, Oskari ja Lasse suhted on halvemad kui kunagi enne. Jonna teatab, et lahkub koos Villega saarelt, aga kas nad jõuavad ära sõita? Laural on nimelt teised plaanid. Oskari kibestumus süveneb ja ta otsib lohutust alkoholist. Waldemaridel hakkab aeg otsa saama, nad ei suuda enam tõelust eemale tõrjuda.