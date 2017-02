Draamasari Paksem kui vesi 2, 9/10 (Tjockare än vatten, Rootsi 2016)

Jõulud lähenevad seitsme penikoorma sammudega ja Waldemarid on närvis. Oskar ei tea ikka veel, et Liv on rase, ja Lasse ei oska selles olukorras käituda. Petra võtab ühendust Lauraga ja Oskari saladus ähvardab lõplikult paljastuda. Salapärane mees – Andrus – on meeleheitel ja veendunud, et teda aetakse taga. Kim püüab talle abi pakkuda, aga kõik läheb viltu.