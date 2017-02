Lasse, Jonna ja Oskar on jääl juhtunud õnnetusest üdini vapustatud. Lasse püüab lohutada Jonnat, kes sulgub veel rohkem endasse. Nüüd tuleb neil tegutseda, et politsei ei saaks peresaladusest teada. Kim teeb kõik selleks, et aidata Mildredi majast leitud salapärast meest. Liv püüab Petralt uurida, mis Oskarit vaevab, kuid nende kohtumine ei lähe plaanipäraselt.