Draamasari Paks boss 4, 7/13: Kohe näha, et vanad sõbrad (Der Dicke, Saksa 2012)

Ehrenberg sukeldub rokkmuusikamaailma, kui esindab oma kunagist iidolit Jakob Bergerit. Juhtumi muudab keeruliseks see, et Isa von Brede kaitsealuseks on vastaspool.