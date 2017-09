Draamasari Paks boss 3, 7/13: Spordisõbrad (Der Dicke, Saksa 2009)

Gregor Ehrenbergi kliendiks saab endine profipoksija Lothar Strom, kes kavatseb näidismatšil demonstreerida, et on veel 60. eluaastates heas füüsilises vormis. Tema tütar Sybille kardab isa tervise pärast ja tahab matši kohtulikult keelustada. Isabel von Bredel on käsil juhtum, kus noort sportlast Petra Güntherit kahtlustatakse dopingu kasutamises.