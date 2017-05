Draamasari Paks boss 1, 5/13: Kahtluse all (Der Dicke, Saksa 2005)

Ehrenberg lahendab aktsiaspekulandi tekitatud segaduse ja taastab koguduse liikme maine. Naabrid kaebavad Kreutzide peale, kuna arvavad, et pere piinab nende pool elavat vanaema. Selgub, et eakas naine on vanadusest nõder ja Ehrenberg aitab perel naisele hooldaja leida.