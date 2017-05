Draamasari Paks boss 1, 1/13: Patuoinas (Der Dicke, Saksa 2005)

Meeldejäävalt korpulentne jurist Gregor Ehrenberg (Dieter Pfaff) on ennast pühendanud vaesema kogukonna aitamisele. Oma pisikeses kontoris kohtab ta sageli klientuuri, kelleks on tavaliselt kodutud, immigrandid või elu hammasrataste vahele jäänud heidikud. Riskides kuulsuse ja eduka karjääriga, lahendab Ehrenberg ka kõige lootusetumaid juhtumeid, kus on vaja tema vahedat mõistust ning julgust astuda vastu ebaõiglusele. Alles 50-aastaselt pikas filmikarjääris läbimurde teinud näitleja ja filmirežissöör Dieter Pfaff sai kuulsaks eneseirooniaga oma välimuse üle, mida ta on iseloomustanud sõnadega: paks olemine hoiab mind kahe jalaga maa peal. Tema telekarjääri meeldejäävamad rollid pärinevad eelkõige 1990. aastate menusarjadest „Vend eesel“ (1996) frantsiskaani mungana ja „Sperling“ (1996-2007) politseiuurijana. Üks viimaste aastate saksa armastatumaid telesarju „Paks boss“ ("Der Dicke") jäi näitlejale viimaseks rolliks, sest mees suri vähki 2013. aastal. Tänu oma „kodanikuühiskonna südametunnistuseks“ kutsutud Ehrenbergi tegelaskujule sai Pfaff ka UNICEFi ausaadiku staatuse. 1. osas: Advokaat Gregor Ehrenberg läheb naisest lahku ja avab Altonas oma advokaadibüroo. Lisaks kohalike elanike murede lahendamisele otsustab ta uuesti üles võtta ühe vana kohtuasja. Süüdimõistetud Posche juhtumis tulevad päevavalgele uued asjaolud. Ehrenberg astub seega linnavalitsuse ehitusnõunikule varbale.