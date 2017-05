Draamasari Paks boss 1, 10/13: Segased tunded (Der Dicke, Saksa 2005)

Ühest kosmeetikafirmast vallandatud sekretär palub Ehrenbergilt abi, kuna kardab, et tema endine ülemus on ohus. Selgub, et sekretäri ja tema ülemuse vahel oli enamat kui ainult töösuhe. Asja asub lähemalt uurima Yasmin, kes satub samuti tunnete keerisesse. Ka Ehrenbergi ja Lisa vahel hakkab asi aina rohkem susisema.