Mare Petersonil on keeruline päev - noor linnapea Oliver-Sten teeb talle omases kõrgelennulises ja uduses stiilis teatavaks ühe mureliku tõsiasja. Pärast Almaga vesteldes leiab Mare, et nad mõlemad, samuti ka minia Jane, on ikka ühed kanged nais-Petersonid. Tallinnas pole Evelinil enam kedagi, kellega oma elumuresid, uitmõtteid ja kasvõi unenägusid jagada. Ei, üks siiski on - Doris, ammune kohvikututtav.