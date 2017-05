Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Alma annab abivajajatele aina rohkem, nii et lõpuks peab hoopis Jane tulema teda ennast aitama. Are elukombed on Martini klassi lapsevanematele hambusse jäänud ja Georg otsustab konkreetse sammu astuda. Harry püüab Ahvenale mõistust pähe panna, aga see ei olegi nii lihtne. Laine jookseb jälle turul Jürkale otsa, kes heidab nalja naise valikute üle, aga esitab siis suure palve.