Draamasari Õnne 13 19 (Eesti 2012)

Sedapuhku on siis kaua oodatud ja kardetud päev käes - Alma juubel! Kas just terve Morna linn, aga märkimisväärne osa selle elanikest on hõivatud pidupäeva-eelsest siginast-saginast. Rääkimata ärevusest ja pingetest Õnne 13 majas või siis naabrite juures. Isegi linnapea Oliver-Sten on üksjagu närvis. Alma ise aga ütleb ennast hotellibaari peole asutades, et temal on tunne, nagu peaks ta astuma häbiposti või koguni tapalavale.