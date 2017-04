Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Uuevarikul juhtub Annemai, Intsu ja Riksi vahel nii mõndagi. Riks arvab, et Intsul on kosjaplaanid, aga peab pettuma. Nagu ikka on emasüda see, mis teab tõde ka siis, kui tõde veel tõeks sündinudki pole. Oliver-Steni elu pole aga kerge ei linnapeana ega ka pojana, sest Maige juba teab, kuidas asjad käima peavad. Henry külastab taas Vissi, kuid põgusast läbiastumisest saab hoopis küsimusi tekitav kohtumine. Kõiges on süüdi muidugi naised - seekord siis Evelin, kes end vägisi viisakusvisiidile kaasa kutsuda laseb.