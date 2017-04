Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Jaanus on kodus ja Marel on temaga nii mõnigi asi ajada. Aga loomulikult satub Alma Jaanuse käikudele peale ja ka temal on omad mured. Allan, kellest kõik alguse on saanud, arutab samal ajal Üluga autoasju. Uuevarikul on seda hea ja rahulik teha. Georg astub Arele vastusammu ja äratab endas ka selle osa mehest, kes hotelli asju ajama hakkab. Muidugi omal kombel. Sonja satub nõnda küll kahe tule vahele, aga millal siis enne kaks naist omavahel ühist keelt poleks leidnud.