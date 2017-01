Ennäe, kes Almale julgeb külla tulla - Ümera Ülo ise, must häbi südames ja salapärane kinkekarp kaenlas. Üle hulga aja ilmub Mornasse ka Evelin, kellel on, millest Kristjaniga pajatada. Oliver-Steni ema soovib pojaga rääkida Merilinist. Tallinnas ootab aga Georg Sumbergi üllatus - tema elutark ema on oma asjad kokku pakkinud, et ära kolida. Kuhu? Eks tule varsti külla, kui olen sisse elanud, vastab ema.