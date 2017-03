Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Mornas tähistatakse emadepäeva. Evelin on selleks puhuks Laine ja Kristjani endale külla kutsunud. Samal ajal valmistuvad ka Georg ja Martin ema Are kojutulekuks. Selgub, et laste pilgu läbi on maailm täiskasvanute omast pisut erinev. Turul kohtub Jürka ootamatult Leiliga, kes tema teada peaks üldse kodus olema. Leili ise aga nii ei arva. Priit näeb Ursulat, kellega tal oleks nii mõndagi rääkida.