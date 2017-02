Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Uuevariku perepoeg tekitab oma emale murekortse. Kristjan on seekord hädas Georgiga, kes ootamatult läbi astub ja eksäiapapa rahu rikub. Ahven võib küll arvata, et ta on juba suur mees, kuid Aino ootamatu visiit äratab temaski poisikese. Oliver-Sten on hädas Vissiga, kelle mitu palet üllatavad vanameest ennastki.