Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2013)

Jõuluõhtu möödub Mornas südamlikus ja rahulikus meeleolus. Are julgustab Almat õnne otsima, kasvõi lehekuulutuse peale. Maige kavatseb veeta jõulud koos pojaga, kuid kõik ei olegi nii lihtne. Omamoodi segaduse korraldab aga Ursula. Õnneks suudavad Uku ja Priit selle kõik kenasti lahendada. Georg on veidi hädas Are ja tema vaadetega laste kasvatamisest.