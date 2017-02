Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2012)

Morna ekslinnapea Uku Palmi ukse taga helistab kella ootamatu külaline - ei keegi muu kui valitseva linnapea Oliver-Sten Karjuse ema Maige ja mis seal salata, vestlus kujuneb päris kummaliseks. Linna rikkaim vanahärra Felix Viss testib samal ajal noort Ahvenat. Uuevariku mikrokliima on endiselt väga vaheldusrikas. Riksi ja Annemai omavaheline suhtlemine on sedapuhku nii äikeseohtlik, et Ümera Ülo pakub ühele neist (omal valikul) võimalust emigreeruda tema ÜSSRi-nimelisse õueriiki.