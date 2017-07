Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 23 (Eesti 2015)

Ints on Riksi ja Anu eest salaja Uuevarikule külla tulnud. Annemai võtab loomulikult poja rõõmuga vastu, aga kogu olukord teeb teda murelikuks. Allan tahaks Marega aega veeta, aga Maret ei huvita miski peale tema raamatu. Krissu ja Laine on pagulaste pärast nii nördinud, et nad ei märka kuulata Evelini uudiseid. Margna, kes on välja tulnud uue äriplaaniga, külastab linnavalitsuses Oliver-Steni.