Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Saarat ootab koolis üllatus. Marek on tagasi ja töötab nüüd klaveriõpetajana ning tema tunded Saara vastu on veelgi kuumemad. Jane ja Jaanus püüavad eluga Alma juures hakkama saada ja Marel on hea idee, kuidas neid aidata. Krissu esitleb Lainele ja Evelinile oma uut keppi. Margna külastab Tiinat töö juures.