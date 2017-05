Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Priit tunneb ennast süüdi, kui külastab tööasjus Uku Palmi. Ometi on just Uku see, kes suudab talle raskel hetkel nõu anda. Saara kohtub toetuse saamiseks Sonjaga, kelle koju on Sander-Eero püsiva laagri teinud. Kolm noort veedavad koos kummalise päeva. Anu astub Uuevarikul enda eest välja, aga see ei meeldi ei rahu armastavale Intsule ega ka teetülidega viimse piirini viidud Riksile. Oliver-Sten ja Merili võtavad lapsetegemise tõsiselt ette.