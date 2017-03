Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Georg läheb linnapea jutule, kellel tekib mehe plaane kuuldes kahtlus, et ega advokaat ometi tööd ei otsi. Mare on valmis oma esimeseks tööpäevaks Tiina juures, kuid enne vajavad selgitamist vanad segadused. Uuevariku perepoeg Ints on tagasi. Annemai ei oska muud teha, kui kõiki aina sööma ajada. Ülo aga paljastab Allanile oma uue kavala äriplaani.