Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Are on hädas Georgi ja tema pulmaplaanidega. Omajagu segadust lisab veel ka isa soov Martin neisse kaasata. Seevastu Henry, kes Evelini juures taaskord Roccoga kohtub, saavutab ühise keele nii poja, kui ka emaga. Milliseid nõkse ta selleks kasutama peab, teab mees ise paremini. Uku Palm läheneb aga linnapeale ja ootab, et see Priit Torimi kohtuasja suhtes tegudele asuks. Tiina leiab oma ukse tagant ühel hommikul Vaapo, kellele ta vaatamata kõigele abikäe ulatab. Iseküsimus, kas usaldus õigustab ennast?