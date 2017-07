Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Ülu raskelt teenitud seenerahale on hakanud hammast ihuma Sander-Eero. Georg viib Martini jalgpalli mängima, aga unustab Arele öelda, kus laps on. Harry Ahvenal on Evelinile üllatav ettepanek. Ints tahab, et Allanist saaks tema lapse ristiisa, Mare aga arvab, et selleks peab usklik olema.