Almal on keeruline kõnelus Einariga, kuid see lõpeb sedapuhku suisa luuleliselt. Saara ja Priit sekkuvad taas varateismelise Briti ellu. Jaanuse ja Jane kodus kestab remont, tundub, et lõpmatult. Ime siis, et ühe järjekordse nägeluse järel viskab Jaanusel üle ja ta leiab ennast varsti kohvikulaua taga istumas ning koos vallavanem Tiigiga Eesti asju arutamas.