Draamasari Õnne 13 19 (Eesti 2011)

Ja ongi viimaks käes see päev, mil Laur Põder ilmub Felix Vissi ukse taha. Viimasel on nende jutuajamise lõpul põhjust õhku pillata üks kuldne mõttetera: kahjurõõm on see kõige siiram ja puhtam rõõm. Tallinnas muutuvad Sumbergite pere suhted aina keerulisemaks - vanaproua Ernast alates ja ennast keskteismeliseks nimetava Annabeliga lõpetades. Georgist ja Evelinist rääkimata. Õnne tänaval algab aga hommik Allani pannkookidega. Režissöör Ain Prosa, stsenarist, Teet Kallas. Tootja OÜ Balti Video.