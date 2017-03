Draamasari Õnne 13 20 (Eesti 2013)

Alma saab mitmeid õnnesoove, kuid tema enda arvates on asi õnnest väga kaugel. Ja küllap elukogenud naine juba teab, millest räägib. Morna vahel liigub samal ajal ka üks vana tuttav tegelane, kellele tunduvad eestlased endiselt põikpäisetena. Tiina saab pakkumise, millega ta ei taha nõustuda ja vastab sellele kohe omapoolsega. Oliver-Steni külastab aga väga resoluutne linnakodanik, kelle arvates pole Morna kultuurielu sugugi nii korras nagu võiks olla. Viss kohtub Põdraga. Kui pealtnäha on Põdral talle ka etteheiteid, siis vana mees enda põhimõtetest ei loobu. Millega aga Kristjan Alma solvumise ära teenib, jääb vaprale mehele endalegi mõistatuseks. Kuid just nii need asjad Mornas ongi.