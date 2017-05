Draamasari Õnne 13 22 (Eesti 2014)

Morna linn peab pühi. Petersonid veedavad koos toreda õhtu, mida ei saa rikkuda isegi Alma suur koormus tööl ega Mare kerge pettumus lähikondlastes. Peale selle, Allan saab toreda kingituse, mis sest, et see vanarahva tarkusega vastuollu läheb. Georgi ja Are vaikset olemist lapse seltsis segab Raimi ootamatu ilmumine Mornasse. Sander-Eero ja Sonja lõbustavad end Lepiku Salme kingitusega. Oliver-Sten ja Merili ei lase lapsetegemist korrakski meelest.