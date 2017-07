Õnne 13 (Foto: Ülo Josing / ERR)

Draamasari Õnne 13 24 (Eesti 2016)

Priit on hakanud Allanit töö juures aina rohkem pitsitama. Rocco naaseb Tallinnast tagasi ja Laine arvates laseb Evelin teda seal liigselt ära rikkuda. Uuevarikule saabub Ardi saadetud maamõõtja, kel on Annemaile ja Riksile varuks suur üllatus. Are ja Georg püüavad omavahelises suhtluses harjuda uue olukorraga.