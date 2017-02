Jaanus jutustab oma kallile kaasale Janele, mida tema teeks, kui ta oleks Vissi pärija ja rikas mees. Aino ja Ahvena kepikõnnid Morna vahel jätkuvad. Kristjanile tuleb külla kunagine rivaal, nüüd aga juba päris hea semu - Jürka. Lainel jääb see magus eluhetk tabamata, kuna tema on samal ajal Alma juures, et kiruda hirmsaid hindu poodides ja küsida, kas sellist Eestit me siis tahtsimegi.