Draamasari Õnne 13 21 (Eesti 2014)

Naistepäeva paiku juhtub ka Mornas igasuguseid asju. Kui Alma näiteks leiab Mare juurde külla minnes vaasist kauni lillekimbu, siis loomulikult tekitab see temas teatavat nukrust, kuna poeg pole teda meeles pidanud. Õnneks on olemas naised, kes selle väikese, aga kauni teo korda ajavad. Seda enam, kui Alma on väikese asja nimel nõus suuri ohvreid tooma. Oliver-Sten kohtub aga samal ajal vana tuttava Sander-Eeroga, kes õpetab teda elama. Praegune linnapea leiab, et Sander-Eero vajab ise järeleaitamistunde ja õpetab talle algatuseks ilusaid eestikeelseid sõnu. Kristjangi on naistepäeva meeles pidanud, kuid koos Lainega ärkab neis kodaniku kohus ja nad otsustavad teha tegusid, mis muudaksid kui mitte kogu maailma, siis vähemalt väikest Mornat. Are ja Georgi elus tuleb ette muutusi, mis esmapilgul mõjutavad vaid nende suhet, kuid tulevikus võivad aluse panna ka millelegi suuremale.